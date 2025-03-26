FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna milyonlarca dolar ödül!

ABD'nin ev sahipliğinde 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımların alacağı ödül miktarı ortaya çıktı.

FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna milyonlarca dolar ödül!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:18

FIFA'nın, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna vereceği ödül miktarı belli oldu.

Ben Jacobs'un haberine göre, katılım ödülleri ise toplamda 525 milyon doları bulacak. UEFA kulüpleri, sıralama ve gelirlerine göre değişken bir ödül alacak; En yüksek payı Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüpler alacak.

Conmebol (Libertadores) kulüpleri yaklaşık 15.21 milyon dolar alırken, Concacaf (Kuzey-Orta Amerika ve Karayip Konfederasyonu), CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) ve AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) kulüpleri 9.55 milyon dolar, OFC (Okyanusya Futbol Konfederasyonu) takımları ise 3.58 milyon dolar kazanacak.

Buna ek olarak, FIFA, sportif performansa dayalı 475 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu.

Gruplarda her galibiyet 2 milyon dolar, beraberlik ise 1 milyon dolarla ödüllendirilecek.

Son 16'ya kalma: 7.5 milyon dolar

Çeyrek finale geçiş: 13.125 milyon dolar

Yarı finale yükselme: 21 milyon dolar

Finalist takımlar: 30 milyon dolar

Şampiyon ise 40 milyon dolar kazanacak.


Etiketler: #FIFA #FIFA Kulüpler Dünya Kupası #ödül

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