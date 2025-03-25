İngiltere FIFA Dünya Kupası yolunda 2'de 2 yaptı!
İngiltere, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Letonya'yı 3-0 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Wembley'de oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Reece James, 68. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Eberechi Eze attı.
İNGİLTERE 2'DE 2 YAPTI
Thomas Tuchel ile ikide iki yapan İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'ne iki maçta 6 puanla başladı. Letonya, iki maç sonunda 3 puanda kaldı.
İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Letonya ise sahasında Arnavutluk'u konuk edecek.
Etiketler: #ingiltere #Letonya #2026 FIFA Dünya Kupası
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