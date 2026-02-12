Fikret Orman'dan başkan adaylığı yanıtı: 'Bana 'Aday ol' diyorlar ama...'

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BEGİKAD'ın düzenlediği organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada gündeme gelen "aday ol" çağrılarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

'''ADAY OL' DİYORLAR AMA...''

Beşiktaş'ta şu anda resmi bir seçim süreci bulunmadığını belirten Orman, "Bana 'Aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama kok*in kaçakçısıdır" ifadelerini kullandı.

''DİKİLİTAŞ PROJESİ YAPILMALI''

Beşiktaş'ın projeleri hakkında da görüş belirten efsane başkan, "Dikilitaş projesinde başkanı ve yönetim kurulunu çok başarılı buluyorum. Ben, onu da Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu hâliyle 150–200 milyon Euro gelir gelecekmiş; kendimiz yaparsak 300 milyon Euro civarında bir gelir gelir" diye söz etti

Kulübün mevcut durumuna da değinen Orman, Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

"ERSİN'E BAĞIRMALARI ÇOK YANLIŞ"

Taraftara uyarılarda da bulunan Fikret Orman, "Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çeki düzen vermeli" sözlerini kullandı

Siyah-beyazlı takımda son dönemde yaşanan gelişmeler ve tribün tepkileri hakkında da konuşan Orman, futbolculara yönelik eleştirilerin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini belirtti. Orman, "Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Yönetim de 'Bağırmamalılar' diye söylemeli. Taraftardan korkulmaz; hepimiz taraftarız" dedi.

"DAVALAR BİTENE KADAR..."

Stadyuma ne zaman gideceğini de açıklayan Orman, ''Davalar bitene kadar kendimi oraya gitmeye layık görmüyorum" ifadesini kullandı

Fikret Orman, Beşiktaş'ın geçmişte olduğu gibi yeniden güçlü bir yapıya kavuşacağına inandığını sözlerine ekledi.