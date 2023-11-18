Fildişi Sahili'nden 9 gollü galibiyet

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Fildişi Sahili, sahasında Seyşeller'i 9-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:17
Fildişi Sahili'nden 9 gollü galibiyet
Abone Ol google-news

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Fildişi Sahili ile Seyşeller karşılaştı. Alassane Outtara Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fildişi Sahili 9-0 kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 25. dakikada Ibrahima Sangare, 37. dakikada Simon Adingra, 41 ve 90+6. dakikada penaltıdan Karim Konate, 61. dakikada Seko Fofana, 78 ve 90+5'te Hamed Traore ve 85. dakikada penaltıdan Jean Krasso kaydetti. 

Fildişi Sahili'nde Gaziantep FK'lı oyuncu Max Gradel karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlarken, Seyşeller puanla tanışamadı.

Grubun bir sonraki maçında Fildişi Sahili, Gambiya deplasmanına gidecek. Seyşeller sahasında Kenya'yı ağırlayacak. 


Afrika Dünya Kupası Elemeleri Fildişi Sahili Seyşeller

İlgili Haberler

Milli takıma alınmamıştı: Fildişi Sahili'nden Zaha açıklaması

Milli takıma alınmamıştı: Fildişi Sahili'nden Zaha açıklaması
Polonya elendi, Çekya EURO 2024 biletini kaptı

Polonya elendi, Çekya EURO 2024 biletini kaptı
Danimarka, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

Danimarka, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

En Çok Okunan Haberler