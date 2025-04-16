Jose Morais'ten Galatasaray maçı öncesi açıklama!
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.
Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı öncesi hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.
Zor bir mücadele olacağını ifade eden Morais, "Galatasaray, bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var" dedi.
Ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Morais, "Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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