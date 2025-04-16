Galatasaray'dan Osimhen'in yerine flaş hamle!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı ekibin Osimhen'in yerine Randal Kolo Muani için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine flaş hamle!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:58

Sezon başında kiralık transfer olduğu Galatasaray'ı adeta sırtlayan Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım belirsizliğini koruyor.

Osimhen yarışında Galatasaray masada olsa da sarı-kırmızılılar oyuncunun nihai kararını bekliyor. Dış basına yansıyan haberler ise Osimhen'in Galatasaray'da devam etme olasılığının düşük olduğu yönünde.

Tam da bu noktada Galatasaray için flaş bir haber geçildi. 

NTV Spor'un Fransız basını Sport'tan aktardığı habere göre; sarı-kırmızılılar Osimhen'in yerine Randal Kolo Muani için devreye girdi.

Ara transfer döneminde PSG'den Juventus'a kiralanan Kolo Muani, Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte formasını kaybetti.

Haberde Kolo Muani için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham gibi takımların da devrede olduğu belirtildi.

PSG, Kolo Muani'yi 2023-24 sezonu başında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

PSG'nin transfer ettiği dönemde piyasa değeri 80 milyon Euro olan Fransız forvetin an itibarıyla değeri 30 milyon Euro'ya düşmüş durumda.


Etiketler: #Randal Kolo Muani #galatasaray #victor osimhen

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