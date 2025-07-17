Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Efeleri Almanya'yı devirdi: Milletler Ligi'ne 'devam' dedi!

Filenin Efeleri Almanya'yı devirdi: Milletler Ligi'ne 'devam' dedi!

17.07.2025 12:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Filenin Efeleri Almanya'yı devirdi: Milletler Ligi'ne 'devam' dedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftadaki ikinci maçında Almanya'yı 3-1 yendi.

Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.

Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Toan Phong Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai (Japonya)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer)

Almanya: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann (Mohwinkel, Tille, Peter, Torwie, Böhme)

Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28

Süre: 118 dakika (32, 27, 23, 36)

İlgili Konular: #Almanya #FIVB Milletler Ligi #A Milli Erkek Voleybol Takımı

İlgili Haberler

Filenin Efeleri 3. haftaya mağlubiyet ile başladı!
Filenin Efeleri 3. haftaya mağlubiyet ile başladı! A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki ilk maçta karşılaştığı ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
Normal sezonu 6. sırada tamamlamıştık... Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!
Normal sezonu 6. sırada tamamlamıştık... Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu!
Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı.