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Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu!

16.07.2025 16:33:00
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AA
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Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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