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Normal sezonu 6. sırada tamamlamıştık... Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Normal sezonu 6. sırada tamamlamıştık... Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

14.07.2025 09:49:00
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Normal sezonu 6. sırada tamamlamıştık... Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.

Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.

Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İlgili Konular: #japonya #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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