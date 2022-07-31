Filenin Efeleri finalde mağlup
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya mağlup oldu.
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Challenger Cup finalinde Küba Milli Takımı ile karşılaştı.
Final müsabakasında rakibine 3-1 mağlup olan Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte FIVB Challenger Cup'ı ikinci sırada tamamlamış oldu.
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