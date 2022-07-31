Filenin Efeleri finalde mağlup

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 12:48
Filenin Efeleri finalde mağlup
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Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Challenger Cup finalinde Küba Milli Takımı ile karşılaştı.

Final müsabakasında rakibine 3-1 mağlup olan Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte FIVB Challenger Cup'ı ikinci sırada tamamlamış oldu.


Filenin Efeleri Küba türkiye

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