Filenin Efeleri finalde mağlup

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:48

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Challenger Cup finalinde Küba Milli Takımı ile karşılaştı.

Final müsabakasında rakibine 3-1 mağlup olan Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte FIVB Challenger Cup'ı ikinci sırada tamamlamış oldu.