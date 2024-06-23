Filenin Efeleri İtalya'ya kaybetti: 12 maçta 11. mağlubiyet

Yayınlanma: 23.06.2024 - 21:23

Güncelleme: 23.06.2024 - 21:23

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki son maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi.

12 MAÇTA 11 MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı. Milliler, sezonu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı.

Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon da bu ligde yer alacak.

SALON: Arena Stozice

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Beytullah (L) (Mirza, Yiğit Hamza)

İTALYA: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)

SETLER: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 39 dakika