Filenin Efeleri olimpiyatlarda boy göstermek istiyor
A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkında açıklamalarda bulundu. Giuliani, "Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz" dedi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.
Alberto Giuliani, Japonya'da gerçekleştirilecek B Grubu maçları öncesi açıklamalarda bulundu.
İlk maçta 30 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la karşılaşacaklarını hatırlatan Giuliani, "Hepimiz adına uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan milli takım maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Karşılaşmayı oynayacağımız salonda antrenmanımızı yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 100 hazır durumdayız. İlk maçımızda yarın Sırbistan ile karşılaşacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz." dedi.
Filenin Efeleri, 30 Eylül Cumartesi günü sabah 07.00'de FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşacak.
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