Filenin Sultanları ABD engeline takıldı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 23:59

Güncelleme: 04.06.2023 - 23:59

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın dördüncü maçında ABD'ye 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, ilk sete istediği performansla başlayamadı.

Rakip oyuncuların etkili oyunu ile ilk dakikalarda 8-3 mağlup duruma düşen Türkiye, taraftarın da desteğiyle bu dakikadan itibaren oyunda dengeyi kurdu. Çekişmeli geçen ilk seti ABD, 25-22 kazanarak durumu 1-0 yaptı.

"Filenin Sultanları" etkili başladığı ve büyük bölümünü önde götürdüğü ikinci setin sonlarında istediği oyunu sergileyemeyince sahadan 25-22 mağlup ayrılarak 2-0 geriye düştü.

Üçüncü sette etkili bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, seti 25-22 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü seti de Ebrar Karakurt ve Vargas'ın üst üste sayılarıyla önde götüren Türkiye, seti 25-11 kazanarak skoru 2-2 yaptı.

Son sette rakibin etkili oyununa karşılık veremeyen Türkiye, seti 15-9, maçı da 3-2 kaybetti.

Öte yandan, karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek salonu dolduran seyirciler, müsabaka boyunca "Filenin Sultanları"na desteğini sürdürdü.

Karşılaşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de izledi.

Salon: Antalya

Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn)

ABD: Skinner, Hancock, Rettke, Butler, Drews, Lanier (Justine, Brooke, O'Neal)

Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, (Gizem Orge, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Kübra Akman)

Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 11-25, 15-9

Süre: 158 dakika