Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda 2’de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları’nda C Grubu ikinci maçında İtalya’yı 3-1 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.
Millilerde İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla eşlik etti. Milliler, Akdeniz Oyunları’nda C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçını yarın TSİ 20.00’de İspanya ile oynayacak.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!