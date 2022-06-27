Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda 2’de 2 yaptı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 23:29

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları’nda C Grubu ikinci maçında İtalya’yı 3-1 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Millilerde İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla eşlik etti. Milliler, Akdeniz Oyunları’nda C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçını yarın TSİ 20.00’de İspanya ile oynayacak.