Filenin Sultanları, Almanya'ya acımadı!
FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda Almanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, 25-21, 25-18 ve 25-21’lik setler sonucu Almanya’yı 3-0 mağlup etti.
SIRADAKİ RAKİP KANADA
Milli takım, turnuvadaki 2. turun ikinci maçında yarın TSİ 18:30’da Kanada ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
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