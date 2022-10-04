Filenin Sultanları, Almanya'ya acımadı!

FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda Almanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 21:31
Filenin Sultanları, Almanya'ya acımadı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 25-21, 25-18 ve 25-21’lik setler sonucu Almanya’yı 3-0 mağlup etti.

SIRADAKİ RAKİP KANADA

Milli takım, turnuvadaki 2. turun ikinci maçında yarın TSİ 18:30’da Kanada ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.


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