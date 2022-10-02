Filenin Sultanları'nın 2. tur maç programı belli oldu!
FIVB Dünya Şampiyonası'nda grubunda lider olarak bir üst tura yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. turdaki maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer alacak.
"Filenin Sultanları" bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'te yer alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Milliler, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Polonya'nın Lodz kentinde 4-9 Ekim tarihlerinde oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:
4 Ekim Salı:
20.00 Türkiye-Almanya
5 Ekim Çarşamba:
18.30 Türkiye-Kanada
7 Ekim Cuma:
18.30 ABD-Türkiye
8 Ekim Cumartesi:
18.30 Sırbistan-Türkiye
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