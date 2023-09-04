Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü... 'Savunma Bakanı Gizem Örge'

Milli voleybolcu Gizem Örge, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu kazandığı Sırbistan mücadelesinin ardından görüşlerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 01:00
Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü... 'Savunma Bakanı Gizem Örge'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Gizem Örge, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğu kazanılan karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.

Gizem Örge'nin açıklamaları şu şekilde: 

"O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."


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Gizem Örge A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

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