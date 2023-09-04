Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk paylaşımı: 'Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz'
Milli sporcu Ebrar Karakurt, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tarihi zaferi kutladı.
A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ebrar Karakurt'un paylaşımı şu şekilde:
''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ!
Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...
Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!'
BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! ????— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023
Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...
Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! ?????? pic.twitter.com/aACCovyVIC
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