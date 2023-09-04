Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk paylaşımı: 'Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:01

Güncelleme: 04.09.2023 - 00:01

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı şu şekilde:

''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ!

Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!'