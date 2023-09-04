Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk paylaşımı: 'Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz'

Milli sporcu Ebrar Karakurt, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tarihi zaferi kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:01
Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk paylaşımı: 'Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz'
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A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı şu şekilde:

''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ!

Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!'


Player Alanı
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