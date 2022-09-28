Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği ile düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geriye düştüğü Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasını kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini almış oldu.
Milli takım, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 18:30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
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