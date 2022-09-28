Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği ile düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 21:00
Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geriye düştüğü Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasını kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini almış oldu.

Milli takım, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 18:30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.


FIVB Dünya Şampiyonası filenin sultanları Dominik Cumhuriyeti

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