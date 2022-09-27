Filenin Sultanları, Güney Kore'yi devirdi!

Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 16:29
Filenin Sultanları, Güney Kore'yi devirdi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı ve grubundaki ilk galibiyetini aldı. 

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki üçüncü maçında yarın TSİ 18:30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.


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