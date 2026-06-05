Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları Hollanda'ya takıldı!

Filenin Sultanları Hollanda'ya takıldı!

5.06.2026 00:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Filenin Sultanları Hollanda'ya takıldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci maçında karşılaştığı Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Kalan maçların programı şu şekilde:

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026 (7'yi 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye

Salon: Arena Nilson Nelson

Hakemler: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)

Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van De Vosse)

Setler: 23-25, 17-25, 18-25

İlgili Konular: #FIVB Milletler Ligi #Hollanda #A Milli Kadın Voleybol Takımı

İlgili Haberler

Beşiktaş GAİN'i deviren Bahçeşehir Koleji seriyi eşitledi!
Beşiktaş GAİN'i deviren Bahçeşehir Koleji seriyi eşitledi! Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 101-79 mağlup etti.
Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: 'Aykut Kocaman ile görüştüm'
Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: 'Aykut Kocaman ile görüştüm' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında görüşlerini aktardı.
Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu!
Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu! Polonyalı raket Maja Chwalinska, Fransa Açık'ın (Roland Garros) yarı finalinde karşılaştığı Rus tenisçi Diana Shnaider'i 2-0 mağlup ederek finale yükselen isim oldu.