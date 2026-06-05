Filenin Sultanları Hollanda'ya takıldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Kalan maçların programı şu şekilde:
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'yi 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)
Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van De Vosse)
Setler: 23-25, 17-25, 18-25