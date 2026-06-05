Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Polonyalı Maja Chwalinska, finalde Rus Mirra Andreeva'nın rakibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçları yapıldı.
KARİYERLERİNDE BİR İLK
Dünya klasmanının 114'üncü sırasındaki Chwalinska, 25 numaralı seribaşı Rus Diana Shnaider'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Chwalinska ile Andreeva (8) arasındaki tek kadınlar final maçı, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkacak.