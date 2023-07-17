'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde şampiyon

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:19

Güncelleme: 17.07.2023 - 06:46

FIVB Milletler Ligi final maçı Teksas Üniversitesi Spor Salonun’da gerçekleştirildi. Türkiye saati ile 01.30’da başlayan karşılaşma etkili bir oyun sergileyen kaptanlığını Eda Erdem’in yaptığı A. Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci seti Çin 25-22 önde bitirdi. Milliler, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-16 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı. Milli Kadın Voleybol Takımı, böylece organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu şampiyonlukla dünya sıralamasında da ABD'nin önüne geçerek bir numaraya yükseldi.

RÜYA TAKIMA 3 MİLLİ OYUNCU GİRDİ MELİSA VARGAS "EN DEĞERLİ OYUNCU" UNVANINI ALDI

Milli Takım’dan Zehra Güneş en iyi birinci orta oyuncu, Melisa Vargas en iyi pasör çaprazı ve Gizem Örge en iyi libero olarak rüya takıma girdi. Melisa Vargas aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu unvanını kazandı.

İLK KEZ FİNALE ÇIKAN ÇİN İKİNCİ OLDU

FIVB Milletler Ligi'nde ilk kez finale çıkan Çin ise turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

ORGANİZASYONDA POLONYA BRONZ MADALYA KAZANDI

Polonya ile ABD, Milletler Ligi'nde bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya, organizasyon tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısı göstermiş oldu.

Milletler Ligi'nde hakemlerin kararlarına en az itiraz eden ABD Milli Kadın Voleybol Takımı da "En Centilmen Takım" ödülünün sahibi oldu.