Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta kadrosu belli oldu. İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da sahaya çıkacak.

KADRO AÇIKLANDI

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımın Osaka etabında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ay-yıldızlıların kadrosunda pasör olarak Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin yer aldı.

Pasör çaprazı pozisyonunda Defne Başyolcu ve Melissa Vargas kadroya dahil edildi.

Smaçörlerde Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek bulunuyor.

Orta oyuncu rotasyonunda Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş yer aldı.

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ve Gizem Örge kadroya çağrıldı.

OSAKA'DA 4 MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 3. hafta maçlarında ilk olarak 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland karşısında mücadele edecek.

MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye