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A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?

2.07.2026 16:52:00
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Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde 3. hafta mücadeleleri için hazırlıklarını tamamladı. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?
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Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta maçları için Japonya’ya gidiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kansai’de Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Milletler Ligi VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. Maç programının Türkiye'deki saati belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz 2026 Çarşamba:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz 2026 Cuma:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026 Cumartesi:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026 Pazar:

09.30 Tayland-Türkiye

VNL PUAN SIRALAMASI GÜNCE TABLOSU

1 - ABD 7 1 20

2  -Brezilya 7 1 20

3 - İtalya 6 2 18

4 - Polonya 6 2 17

5 - Japonya 6 2 16

6 - Türkiye 6 2 15

7 - Kanada 5 3 15

8 - Çin 5 3 14

9 - Hollanda 4 4 12

10 - Çekya 4 4 11

11  -Almanya 3 5 11

12 - Belçika 3 5 8

13 - Sırbistan 2 6 10

14 - Tayland 2 6 9

15 - Ukrayna 2 6 6

16 - Bulgaristan 2 6 5

17 - Dominik Cumhuriyeti 1 7 5

18 -  Fransa 1 7 4

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