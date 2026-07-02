Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta maçları için Japonya’ya gidiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kansai’de Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın sıradaki maçı ne zaman?
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Milletler Ligi VNL üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. Maç programının Türkiye'deki saati belli oldu.
FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
8 Temmuz 2026 Çarşamba:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz 2026 Cuma:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 Cumartesi:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 Pazar:
09.30 Tayland-Türkiye
VNL PUAN SIRALAMASI GÜNCE TABLOSU
1 - ABD 7 1 20
2 -Brezilya 7 1 20
3 - İtalya 6 2 18
4 - Polonya 6 2 17
5 - Japonya 6 2 16
6 - Türkiye 6 2 15
7 - Kanada 5 3 15
8 - Çin 5 3 14
9 - Hollanda 4 4 12
10 - Çekya 4 4 11
11 -Almanya 3 5 11
12 - Belçika 3 5 8
13 - Sırbistan 2 6 10
14 - Tayland 2 6 9
15 - Ukrayna 2 6 6
16 - Bulgaristan 2 6 5
17 - Dominik Cumhuriyeti 1 7 5
18 - Fransa 1 7 4