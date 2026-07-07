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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

7.07.2026 10:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesi başlıyor

Filenin Sultanları, Japonya'daki 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.

İkinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.

Türkiye, VNL tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

A Milli Takım, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

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