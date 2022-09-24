Filenin Sultanları uzatmada kaybetti! Tayland 3-2 Türkiye

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:38

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları karşılaşmanın ilk setini 25-17 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti Tayland 31-29 kazandı ve setlere eşitlik geldi. Üçüncü sette Millilerimiz 25-22'lik skorla yeniden öne geçti ve durum 2-1'e geldi. Her iki takımın da geri dönüşlerine sahne olan dördüncü seti Tayland 25-19 ile kazandı ve maç uzatma setine gitti.

Uzatma setini de 15-13 kazanan Tayland, karşılaşmayı da 3-2 kazanmış oldu.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ŞAMPİYONA KADROSU

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.