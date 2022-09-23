Frutti Extra Cup'ta ikinci finalist Bursaspor! Büyükçekmece Basketbol - Frutti Extra Bursaspor: 73-83
Bursa’da düzenlenen Frutti Extra Cup'ın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 yendi.
Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Frutti Extra Cup turnuvasının yarı finalinde Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde etkili olan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren yeşil beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.
Üçüncü periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Bursa ekibi, son çeyreğe 63-56’lık skorla üstün gitti. Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, sahadan 83-73 galip ayrıldı.
Turnuvanın finalinde Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'