Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Tayland
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, bugün çeyrek finalde Tayland ile karşılaşacak.
Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Filenin Sultanları, Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, bugün saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.
Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.
PROGRAM
14 Temmuz Perşembe:
15.00 İtalya-Çin
18.30 Türkiye-Tayland
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.
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