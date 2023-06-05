Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi ikinci hafta programı belli oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşayarak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Filenin Sultanları'nın 2. hafta maç takvimi belli oldu.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde birinci haftayı tamamladı.
Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI HONG KONG'DA
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak. 14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:
14 Haziran Çarşamba: 15.30 Hollanda-Türkiye
15 Haziran Perşembe: 12.00 Polonya-Türkiye
16 Haziran Cuma: 08.30 Türkiye-Kanada
18 Haziran Pazar: 12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
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