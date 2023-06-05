Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi ikinci hafta programı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşayarak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Filenin Sultanları'nın 2. hafta maç takvimi belli oldu.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:55
Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi ikinci hafta programı belli oldu!
Abone Ol google-news

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde birinci haftayı tamamladı.

Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI HONG KONG'DA

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak. 14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:

14 Haziran Çarşamba: 15.30 Hollanda-Türkiye

15 Haziran Perşembe: 12.00 Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma: 08.30 Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar: 12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye


FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları

İlgili Haberler

Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, nereli? Naz Aydemir Akyol hangi takımlarda voleybol oynadı?

Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, nereli? Naz Aydemir Akyol hangi takımlarda voleybol oynadı?
Filenin Sultanları ABD engeline takıldı

Filenin Sultanları ABD engeline takıldı
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

En Çok Okunan Haberler