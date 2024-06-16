Filenin Sultanları'nın rakibi Brezilya!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması için kritik maçta Brezilya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda birinciliği Brezilya'ya kaptırdı. Türkiye ve Brezilya dünya sıralamasındaki birincilik için karşılaşacak.
Maçta galip gelen ekip sıralamada liderlik koltuğuna oturacak. Türkiye - Brezilya maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu ise araştırılıyor. İşte detaylar...
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşılaşacak. Maç Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'da yayınlanacak.
Milletler Ligi'ndeki bu karşılaşmadan Filenin Sultanları galip çıkarsa Türkiye yeniden dünya sıralamasında lider olacak.
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