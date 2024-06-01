Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Haziran Cumartesi (bugün) Güney Kore ile karşılaşacak.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:36
Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.

Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak.

"Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.


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