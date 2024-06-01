Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Haziran Cumartesi (bugün) Güney Kore ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak.
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.
Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak.
"Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.
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