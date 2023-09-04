Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü: İstanbul'da Türk bayrakları ile şampiyonluk coşkusu!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:32

Güncelleme: 04.09.2023 - 07:32

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile yaptığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final karşılaşması, İstanbul'da farklı noktalara kurulan dev ekranlarda takip edildi.

Maç İBB, Beyoğlu ve Şişli Belediyesi'nin, Feshane, Kasımpaşa Meydanı ve Maçka Sanat Parkı'nda kurduğu dev ekranda canlı yayınlandı.

Meydanı ve parkları dolduran yurttaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla izledi.

Yüzlerce yurttaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ve ailesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile Kasımpaşa Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Feshane'de, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise Maçka Parkı'nda bu heyecana ortak oldu.

Maçı kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı destekleyen yurttaşlar şampiyonluğu çoşku içinde kutladı.