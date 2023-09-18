Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Peru
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında salı günü Peru ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü Peru ile karşı karşıya gelecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak.
2'DE 2 YAPTI
Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İfadesi ortaya çıktı!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- CHP'de olaylı kongre
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
- Suudi Arabistanlı gazeteciden Türkiye açıklaması