Filistin'den FIFA'ya İsrail çağrısı!

26.09.2025 17:21:00
AA
Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'ya gönderdiği mektupta İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal men edilmesini talep etti. Mektupta, Gazze'de spor altyapısının yok edildiği, 416 futbolcu ve yetkilinin hayatını kaybettiği, bazı İsrailli futbolcuların ise soykırımı teşvik eden paylaşım

Filistin Futbol Federasyonu, futbolun çatı kuruluşu FIFA'ya mektup göndererek İsrail'in futboldan hemen men edilmesi çağrısında bulundu.

Federasyon başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan ve "FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans" başlıklı 7 sayfalık mektupta, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal çıkarılması talep edildi.

BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini rapor ettiğinin hatırlatıldığı mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana 416 futbolcu ve futbol yetkilisinin öldürüldüğü, bunların dörtte birinin çocuk olduğu belirtildi.

Gazze'deki spor altyapısının sistematik olarak ortadan kaldırıldığı aktarılan mektupta, İsrailli futbolcuların ve kulüplerin, Gazze'yi bombalayan hava kuvvetlerine destek verdiği, sosyal medyada soykırımı teşvik eden paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

FIFA'ya İsrail Futbol Federasyonu ve oyuncularına yönelik bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Başkan Rajoub, Gazze ve Batı Şeria'daki futbol altyapısının yeniden inşası için destek istedi.

HT Spor'un paylaştığı mektupta, FIFA'nın harekete geçmemesi halinde yalnızca kendi kurallarını değil, uluslararası hukuku ve futbolun evrensel değerlerini de ihlal etmiş olacağı vurgulandı.

