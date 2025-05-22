Final Four öncesi... Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko açıklaması!

EuroLeague Final-For öncesinde düzenlenen basın toplantısında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

"Koç, bir Türk takımıyla üst üste iki kez EuroLeague kazanan tek kişisiniz. Bunu tekrar yapabilir misiniz?" sorusuna cevap veren Panathinaikos Başanrenörü Ergin Ataman "Ben üst üste iki kez kazanıp kazanmama bakmıyorum. Son 4 Final-Four'un 3'ünde yer aldım. Buna daha çok odaklıyım. Oyuncularımızla birlikte geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonluk unvanını korumak için buradayız" dedi.

EuroLeague'in NBA'dan daha iyi olduğun vurgulayan Ergin Ataman "Buradaki rekabet, EuroLeague'de oynanan basketbol NBA basketboluna kıyasla çok çok daha iyi. Aslına bakarsanız Avrupa'da NBA değil, EuroLeague basketbolu takip ediliyor ama gelecekte ne olup biteceği benim işim değil" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe Beko maçına odaklandıklarını söyleyen Ergin Ataman "Atina'da geçirdiğim iki yıl boyunca zaten Olimpiakos'a karşı pek çok maç oynadım. Hatta bazen Bartzokas'la 'Yine mi' diye karşılaşıp espri yapıyoruz. Ama şu an ben Olimpiakos finalini değil, Fenerbahçe'yi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Kupayı kazanacaklarını söyleyen Ergin Ataman "Geçmişte neler olduğuna bakmıyorum! Benim takımım şu an hazır! Bir kez daha EuroLeague şampiyonu olacağımıza eminim" dedi.

Ayrıca Ergin Ataman "Üst üste şampiyonluk kazanmak umurumda değil. Son katıldığım üç Final Four'da da kazandığım için gururluyum. Hepimiz, geçen sene kazandığımız unvanı korumak için buradayız" açıklamasını yaptı.



