Ergin Ataman'dan Galatasaray açıklaması: 'Hedef EuroLeague olmalı'
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja Malaga'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Malaga maçının ardından konuştu.
Ergin Ataman'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Bu tip kupalarda final oynamak çok önemli bir olay Galatasaray için. Kimse sezon başında bunu beklemiyordu. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Önemli bir olay, önemli bir turnuvada final oynamak Galatasaray için bir başarı. Bu, burada kalmamalı. Galatasaray'ın çok daha büyük hedefleri olmalı. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük spor kulüplerinden birisi. Basketbolun da diğer büyük spor kulüplerine yakışan bir takım haline gelmesini, artık EuroLeague'i hedeflemesini bekliyorum. İnşallah önümüzdeki sene Galatasaray taraftarı için daha güzel günler gelir. Türk basketbolu için de bir takımımızın final oynaması büyük bir başarıdır."
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