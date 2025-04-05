Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'da 3 eksik!
Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.
İşte kampta bulunan isimler:
Etiketler: #fenerbahçe #trabzonspor #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- Arsenal'e Everton çelmesi!
- Fenerbahçe'de 4 isim kart sınırında!
- Rize'de kazanan çıkmadı!
- Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'da 3 eksik!
- Fenerbahçe Beko'dan üst üste 19. galibiyet!
- Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü
- Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkacak
- Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık!
- Motta'dan Kenan iddialarına cevap: 'Söyleyen yalancıdır'
- Okan Buruk için flaş iddia! 'Avrupa hayalinin...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- 'Kırıldı kırılacak'
- Divan Başkanlığı için o isim önerildi
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı