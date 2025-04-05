Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'da 3 eksik!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'da 3 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:50

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.

İşte kampta bulunan isimler: 


Etiketler: #fenerbahçe #trabzonspor #Kamp Kadrosu

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