UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Peki, Finalissima nedir? Finalissima neden iptal edildi?

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, UEFA ve CONMEBOL iş birliği ile düzenlenen özel bir futbol organizasyonudur. Avrupa ve Güney Amerika kıtalarının şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bu turnuva, kıtalar arası rekabeti ve futbol tutkusunu bir araya getirir. Organizasyon, aynı zamanda iki kıtanın en iyi futbolcularını sahada görme imkânı sunar.

FINALISSIMA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada, Finalissima maçının iptal gerekçesi detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

Arjantin ile İspanya arasındaki maçı Katar'da oynatma planı, güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi.

UEFA, Bernabeu Stadı'nda yarı yarıya seyirci ile oynama, iki ayaklı maç önerileri ve alternatif tarih 30 Mart seçeneklerini Arjantin'e sundu.

Arjantin, maçı Dünya Kupası sonrası oynamak istedi. Ancak İspanya'nın uygun bir takvimi bulunmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı.