Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Finlandiya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:16
Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Markku Kanerva yönetimindeki Finlandiya, kendi sahasında Magomed Adiev'in ekibi Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.

FİNLANDİYA - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

FİNLANDİYA - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Finlandiya, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Kazakistan ise Danimarka deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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