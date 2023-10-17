Finlandiya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Finlandiya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Markku Kanerva yönetimindeki Finlandiya, kendi sahasında Magomed Adiev'in ekibi Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.
FİNLANDİYA - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
FİNLANDİYA - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Finlandiya, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Kazakistan ise Danimarka deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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