Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı
İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, Lazio'ya konuk oldu. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.
Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.
Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.
Etiketler: #lazio #Fiorentina #İtalya Serie A
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