Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:40

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, Lazio'ya konuk oldu. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.

Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.

Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.


Etiketler: #lazio #Fiorentina #İtalya Serie A

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