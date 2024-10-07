3 penaltı kaçan maçta Fiorentina, Milan'ı devirdi!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:06

Güncelleme: 07.10.2024 - 00:06

İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Üç penaltının kaçtığı maçta kazanan 2-1'lik skorla Fiorentina oldu.

Fiorentina'nın gollerini 35. dakikada Yacine Adli ve 73. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Milan'ın tek golü 60. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

FIORENTINA 1, MİLAN 2 PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibi Fiorentina'da Moise Kean, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Mike Maignan penaltıda gole izin vermedi.

Milan'da 45+1. dakikada Theo Hernandez ve 56. dakikada Tammy Abraham penaltı vuruşlarında kaleci David de Gea'yı geçemedi.

Bu galibiyetin ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltti. Milan 11 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Fiorentina, Lecce deplasmanına konuk olacak. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.