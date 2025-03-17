Fiorentina Juventus'u yıktı: İki maçta 7 gol yedi!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 3-0 mağlup oldu.

Fiorentina Juventus'u yıktı: İki maçta 7 gol yedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:11

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 3-0'lık skorla kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.

KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ

Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.

JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ

Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.

FIORENTINA HAYAT BULDU

Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.

Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Fiorentina

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