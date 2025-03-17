Fiorentina Juventus'u yıktı: İki maçta 7 gol yedi!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 3-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 3-0'lık skorla kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.
KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ
Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.
JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ
Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.
FIORENTINA HAYAT BULDU
Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.
Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Fiorentina Juventus'u yıktı!
- Orkun ve Kerem Benfica'ya 3 puanı getirdi!
- Yunus Emre Çift: 'Yüksel Yıldırım'a armağan ediyoruz'
- Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
- Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi!
- Alman hocadan kırmızı kart tepkisi!
- Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
- Kadıköy'de maç sonu saha karıştı!
- Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı!
- Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Gece kulubünde büyük facia
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması