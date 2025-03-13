Chiellini, Juventus'a dönüyor

Juventus efsanesi Giorgio Chiellini'nin, siyah beyazlılara dönmeye hazırlandığı ve 40 yaşındaki ismin Juventus'ta sportif direktör olacağı iddia edildi.

Chiellini, Juventus'a dönüyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:10

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Giorgio Chiellini, efsanesi olduğu Juventus'a dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan eski futbolcu, Juventus'a teknik direktör olarak değil sportif direktör görevi için gelecek.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, Chiellini'yi geri getirerek kulüpteki olumsuz havayı dağıtmayı planlıyor.

Livorno altyapısında yetişen Chiellini, Fiorentina, oradan da Juventus'a transfer oldu. İtalyan eski stoper, 17 sezon aralıksız Juventus forması giydi. Chiellini, 2022-2023 sezonunda Los Angeles FC'ye transfer oldu ve burada 2 sezon top koşturduktan sonra emekli oldu.

Giorgio Chiellini, Juventus'ta 9'u Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplamda 20 kupa kazandı.


Etiketler: #Giorgio Chiellini #juventus #Sportif Direktör

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