Fiorentina - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Parma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FİORENTİNA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, İtalya Kupası'nda bu turdan itibaren dahil oluyor.
Parma ise bir önceki turda Lecce deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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