Fiorentina - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Parma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:12
Fiorentina - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FİORENTİNA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, İtalya Kupası'nda bu turdan itibaren dahil oluyor.

Parma ise bir önceki turda Lecce deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


Fiorentina parma İtalya Kupası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Francesco Camarda Serie A tarihine geçti: Milan kötü serisine son verdi!

Francesco Camarda Serie A tarihine geçti: Milan kötü serisine son verdi!
Fenerbahçeli golcüden Serie A ile Süper Lig kıyası! 'İtalyan defansları geçmek biraz daha zor ama...'

Fenerbahçeli golcüden Serie A ile Süper Lig kıyası! 'İtalyan defansları geçmek biraz daha zor ama...'
Milan, Serie A'da erimeye devam ediyor!

Milan, Serie A'da erimeye devam ediyor!

En Çok Okunan Haberler