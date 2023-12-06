Fiorentina - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:12

Güncelleme: 06.12.2023 - 13:12

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FİORENTİNA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, İtalya Kupası'nda bu turdan itibaren dahil oluyor.

Parma ise bir önceki turda Lecce deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.