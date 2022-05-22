Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri sona erdi
Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK tarafından liste dışı bırakılan ancak daha sonra geri dönen Fırat Aydınus hakemlik kariyerini sonlandırdı.
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bir veda yaşandı.
Fırat Aydınus, bu maçla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.
85 GÜN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu. Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalmıştı.
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