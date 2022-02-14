Firmalar tekliflerini sundu! Yayın ihalesi 21 Şubat'ta açıklanacak

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:29

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya dair değerlendirmede bulundu.

Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ise açıklamasında, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YAYIN İHALESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TFF'nin daha önce açıkladığı metne göre ihalede teklif süreci bugün sona erdi. Açılan teklifler değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacak ve 21 Şubat'ta ihale sonuçlanacak.

"Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar, elden veya e-mail yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebileceklerdir. Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."