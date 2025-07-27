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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

27.07.2025 23:49:00
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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

İtalya, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) finalinde karşılaştığı Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

FIVB Milletler Ligi final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İtalya, kupasını aldı.

ŞAMPİYON İTALYA KUPASINI ALDI

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika

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