Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü belli oldu!

FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü belli oldu!

27.07.2025 21:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü belli oldu!

Polonya, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaştığı Japonya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 yendi.

Polonya, bu sonuçla organizasyonu üçüncülükle tamamlarken Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, dördüncü basamakta yer aldı.

VNL'de İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de oynanacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Smarzek, Grabka, Lysiak)

Japonya: Yoshino, Wada, Airi, Shimamura, Seki, Ishikawa (Kojima, Fukudome, Akimoto, Nakagawa, Kitamado, Tsukasa, Yamada)

Setler: 25-15, 24-26, 25-16, 25-23

Süre: 117 dakika

İlgili Konular: #japonya #polonya #FIVB Milletler Ligi

İlgili Haberler

Filenin Sultanları'nın final kadrosu belli oldu
Filenin Sultanları'nın final kadrosu belli oldu Türkiye Voleybol Federasyonu, Milletler Ligi final etabında yer alacak milli takım kadrosunu açıkladı.
Hande Baladın’dan Fenerbahçe ve Filenin Sultanları açıklaması: 'Kendini geliştirmek için değişim şart'
Hande Baladın’dan Fenerbahçe ve Filenin Sultanları açıklaması: 'Kendini geliştirmek için değişim şart' Red Bull sporcusu Hande Baladın ve Redbull.com'a özel açıklamalarda bulundu.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti: Japonya engeline takıldı!
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti: Japonya engeline takıldı! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde karşılaştığı Japonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.