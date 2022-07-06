FK Kızılyıldız, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı istiyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:07

Geçtiğimiz sezon Belçika'nın takımı Royal Antwerp'de kiralık olarak forma giyen ve ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Mbwana Samatta'nın talibi çıktı.

Vole'nin haberine göre, kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Mbwana Samatta'yı Kızılyıldız transfer etmek istiyor.

2020-21 sezonunda Jupiler Pro Ligi'nde 27 karşılaşmada görev alan Samatta, 5 gol atarken 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmada görev alan golcü oyuncu 3 gol atarken bu gollerden birini ise Fenerbahçe'ye attı.